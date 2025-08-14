Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ в Волгоградской области возник пожар

Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По предварительным данным, пострадавших нет, написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что ночью силами ПВО была отражена массированная атака БПЛА на территорию области.

SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что около 02:30 в Красноармейском районе Волгограда были зафиксированы взрывы.

Прошлой очью средства ПВО также отразили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область. В аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, сообщил губернатор. Жильцов дома эвакуировали.