В Екатеринбурге риэлтор остановил мошенничество с квартирой пенсионерки

В Екатеринбурге риэлтор помог предотвратить мошенничество с квартирой и сообщил в полицию о подозрительной сделке. Подозреваемый задержан и помещен под арест.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, задержанный – 56-летний житель Самары – прибыл в столицу Урала по указанию мошенников. Он должен был организовать продажу квартиры 68-летней пенсионерки, попавшей под влияние аферистов, и перечислить деньги своим кураторам. Злоумышленники по телефону уговорили потерпевшую продать квартиру, чтобы "инвестировать деньги в акции "Газпрома". А чтобы помочь с оформлением сделки, ей обещали прислать "специалиста".

В конце июля самарец прибыл в Екатеринбург и вместе с владелицей жилья обратился в агентство недвижимости, представившись риэлторам "племянником" пенсионерки. Он постоянно контролировал ее общение с менеджерами и требовал продать жилье как можно быстрее. Все документы по сделке мужчина также хранил у себя.

Это насторожило главу агентства, и он решил разыскать других родственников клиентки. Через соцсети ему удалось связаться с детьми пожилой женщины, которые подтвердили, что мать действительно внушаема и могла стать жертвой мошенничества. Риэлтор обратился к полицейским, которые задержали "племянника". Тот не стал отпираться и признался, что никаким родственником не является, а провести сделку с чужой квартирой ему предложили некие "Максим и Богдан", с которыми он общался через мессенджер. Они хотели продать недвижимость за 3,5 млн рублей при рыночной стоимости свыше 4 млн. Деньги самарец должен был перевести организаторам аферы, оставив себе небольшой процент.

Сделка, в результате которой пенсионерка могла лишиться жилья, в итоге не состоялась. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Задержанный мужчина помещен под стражу.