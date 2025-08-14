14 Августа 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России начал падать спрос на курьеров

В России количество вакансий для курьеров во втором квартале текущего года сократилось на 7% год к году.

При этом количество резюме выросло на 102%. Таковы результаты отчета по мониторингу рынка операционного персонала Аналитического центра российской индустрии рекламы на основе данных hh.ru. Несмотря на общий тренд, спрос на доставщиков вырос в Северо-Западном федеральном округе – на 37%, в Северо-Кавказском федеральном округе – на 152%. Основными сферами занятости для таких специалистов стали розничная торговля (40%), а также перевозки, логистика и складская деятельность (42%).

Сокращение количества вакансий для курьеров объясняется сезонными факторами и особенностями отрасли, в которой основными работодателями остаются розничная торговля и логистика. Данные колебания могут носить краткосрочный характер.

С этим не согласна директор по внешнему развитию ГК "Автомакон" Екатерина Родина. Она считает, что снижение востребованности курьеров, кладовщиков и супервайзеров при росте количества соискателей – не просто сезонная коррекция, а долгосрочный тренд, сформированный охлаждением экономики, замедлением роста развития ритейла и насыщением рынка доставки, сообщают "Ведомости".

Напомним, зарплаты курьеров в Москве превышают доходы людей с высшим образованием.

Теги: курьеры, работа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

