СМИ: Трамп предложит РФ ресурсы Аляски

Американский президент Дональд Трамп планирует предложить Москве доступ к редкоземельным минералам на Аляске.

Как сообщает The Telegraph, президент США прибудет на встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа, вооружившись рядом возможностей. По данным газеты, они будут включать в себя открытие природных ресурсов Аляски для РФ.

Среди других инициатив Трампа — снятие запрета на поставку запчастей и оборудования для технического обслуживания гражданских самолетов в России.

Ранее Трамп возмутился прессой и экс-советником по нацбезопасности Джоном Болтоном, которые, по его мнению, заранее присудили "победу" в переговорном процессе с президентом России Путину.