В Госдуме допустили разблокировку звонков в Telegram и WhatsApp

Звонки в Telegram и WhatsApp* могут разблокировать, если мессенджеры "приземлятся в России".

Об этом сообщил в Telegram первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин. Для этого, по его словам, необходимо открыть юрлицо, выстроить взаимодействие с регулятором и правоохранителями, соблюдать все прочие российские законы.

Депутат отметил, что у Telegram "есть возможность" выполнить эти требования, но ситуация с WhatsApp "серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании Meta", считает депутат.

Ранее Роскомнадзор впервые официально признал, что начал блокировать звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. В ведомстве объяснили это борьбой с мошенниками.

*принадлежит корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ