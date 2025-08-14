Telegram прокомментировал решение ограничить звонки в мессенджере

Telegram отреагировал на решение Роскомнадзора частично ограничить звонки в мессенджере.

"Telegram активно борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к саботажу, насилию и мошенничеству", — заявил в ответ представитель Telegram Реми Вон. По его словам, модераторы, наделенные специальными инструментами искусственного интеллекта и машинного обучения, энергично отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают отчеты, чтобы ежедневно удалять миллионы фрагментов вредоносного контента.

Вон отметил, что мессенджер впервые ввел детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому каждый пользователь Telegram может определять, от кого принимать звонки, или полностью их отключать, сообщает Forbes.

Ранее Роскомнадзор впервые официально признал, что начал блокировать звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. В ведомстве объяснили это борьбой с мошенниками.

*принадлежит корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ