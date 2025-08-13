Фонд помощи семьям с особенными детьми, созданный по инициативе Сергея Ситникова, активно помогает костромичам

Сергей Ситников стал инициатором создания в Костромской области специального благотворительного фонда, который средства благотворителей использует для адресной помощи семьям с низкими доходами и тем, кто воспитывают особенных детей. Глава региона лично работал с благотворителями по привлечению ресурсов. Одним из условий деятельности фонда является то, что поддержка оказывается по итогам личных приемов губернатора.

Мама Дарья рассказывает, что ее сын Демид родился раньше срока, уже перенес шесть операций. Диагноз ДЦП, тем не менее, не мешает ему быть активным, ребенок любит гулять, но большую часть прогулки приходится носить его на руках. Специальная кресло-коляска, которая регулируется под особенности организма, помогла бы решить проблему.

«Вопрос решим. Запускайте процедуру, чтобы в течение месяца приобрести коляску», - сказал женщине Сергей Ситников.

Татьяна одна воспитывает дочь Машу. После рождения ребенка-инвалида пришлось уйти с работы, чтобы посвящать время уходу за дочерью. По просьбе мамы будет оказана помощь в приобретении технических средств реабилитации. Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос с костромскими производителями мебели по изготовлению новой кровати для девочки.

Семье Гончаровых помогут приобрести специальную опору для младшей дочери. Это поможет ребенку, который не ходит, сохранить нормальную работу кровеносной системы. Оказалось, что при актуализации индивидуальной программы реабилитации оборудование не было включено в необходимый список.

Глава региона поставил задачу департаменту по труду и социальной защите Костромской области проработать с социальным фондом пересмотр программы. Недостающую часть средств на приобретение дорогостоящего оснащения семье предоставит фонд.

Елена после развода с мужем осталась с двумя детьми. У младшего тяжелая форма ДЦП и ряд других заболеваний. Ухаживать за сыном ей помогают мать и старшая дочь. Для девочки уход за братом даже стал определяющим в выборе будущей профессии . Она намерена в этом году после окончания школы поступать в Костромской медицинский колледж.

А для младшего брата помогут приобрести адаптивное автокресло с дополнительной фиксацией, чтобы семья могла свободнее передвигаться на автомобиле. Мама Елена не могла сдержать слез благодарности в ответ на это решение.

«Слез поменьше, ребенок чувствует ваше настроение. Если маме хорошо - то хорошо и ему. Мир не без добрых людей, помогут нам решить этот вопрос», - поддержал женщину Сергей Ситников.

В семье Поляковых дочери-двойняшки. Одна из них, Вера, ребенок-инвалид. Каждый день мама возит ребенка в школу-интернат, бассейн, пройдено уже несколько курсов реабилитации , есть положительная динамика. Мама девочки рассказала, что самые лучшие впечатления - от занятий в специализированном областном доме ребенка.

«Там самая лучшая реабилитация. С детьми хорошо занимаются, с полной отдачей», - отметила Вера Полякова.

При поддержке фонда теперь для девочки приобретут необходимые опоры-ходунки. Глава региона также поставил задачу департаменту здравоохранения поощрить сотрудников дома ребенка, которые работают с семьями.

Семье 9-летнего Артемия помогут приобрести специальную кресло-коляску. Современное оборудование позволит мальчику комфортно передвигаться и избежать новых осложнений.

«Спасибо вам, Сергей Константинович, за поддержку, для родителей это очень большая помощь», - обратилась к губернатору мама мальчика.

«Я очень переживала перед личным приемом, но, как оказалось, переживать не стоило. Сергей Константинович очень душевный человек, с ним очень легко было общаться - все по делу, все четко. Помощь будет оказана, я очень рада. Спасибо большое», - поделилась также мама Вани Елена.