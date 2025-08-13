13 Августа 2025
Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников на торжестве в честь Дня воссоздания Костромской области: Достижения региона - заслуга его жителей

13 августа исполнился 81 год воссоздания Костромской области. Торжественное мероприятие, посвященное этой значимой дате, было открыто тематической выставкой, рассказывающей о первых годах биографии воссозданного региона и людях, которые жили в области и вносили свой вклад в развитие родной земли. Экспозицию подготовили государственный архив совместно с областным музеем-заповедником.

(2025)|Фото: adm44.ru

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что регион встречает праздничную дату с достойными результатами. Так, за несколько лет возведено и модернизировано 1200 социальных и инфраструктурных объектов. Были приведены в порядок 668 общественных пространств и дворов, отремонтировано более 1900 км дорог и 76 мостов. Только за 2024 год подключено к газификации более 5 тысяч домов и квартир.

«Все эти и многие другие результаты достигнуты на наших с вами глазах и предназначены для всех жителей Костромской области. Все то, о чем было сказано – сделано благодаря вашему упорству и трудолюбию, ежедневной работе на предприятиях, в образовательных и медицинских учреждениях, предпринимательской деятельности», - подчеркнул глава региона.

(2025)|Фото: adm44.ru

При этом Костромская область продолжает динамично развиваться. В регионе отмечен рост IT-компаний, предприятий, работающих с крупными корпорациями, а также сельского хозяйства и туризма, отметил Сергей Ситников.

Введено более 20 новых образовательных программ, увеличивается количество подготовленных для народного хозяйства специалистов по востребованным специальностям. Объемы индивидуального жилищного строительства стали большей показателей строительства многоквартирных домов. Регион в лидерах по вовлеченности людей в малый бизнес.

За 10 лет в Костромской области удвоилось количество многодетных семей. Ежегодно расширяются социальные программы.

(2024)|Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

«Убеждён, объединив все наши силы, мы реализуем самые смелые планы и идеи. От всей души поздравляю вас с Днём Костромской области. Желаю всем землякам крепкого здоровья и благополучия!» - подчеркнул Сергей Ситников.

В ходе торжественного мероприятия приветственный адрес губернатору и жителям Костромской области от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко озвучил вице-спикер Николай Журавлев.

«Костромская область относится к числу интенсивно развивающихся субъектов Российской Федерации. Высокими темпами растет доходная база бюджета и внешнеторговый оборот, сохраняется положительная динамика индекса промышленного производства, реализуются перспективные инвестиционные проекты. Пристальное внимание уделяется решению социально значимых вопросов, связанных с инфраструктурой образования и здравоохранения, обеспечением связанности территорий, модернизацией жилищно-коммунального хозяйства. Выражаю уверенность, что и в дальнейшем жители региона будут всемерно способствовать процветанию своей малой родины, укреплению ее индустриального потенциала. Желаю благополучия и новых достижений», - говорится в поздравлении Валентины Матвиенко.

«Под руководством губернатора Сергея Константиновича регион уверенно движется вперёд, несмотря на непростое время. Как отметил Президент Владимир Путин на встрече с губернатором, Костромская область набрала хороший темп. По инициативе губернатора Костромская область первой в стране приняла закон о предоставлении семьям участников СВО земельных участков и комплексной социальной помощи. Я особо хочу подчеркнуть работу губернатора с федеральным центром, которая дает возможность планировать масштабные проекты, важные для всех семей. Уверен, что, сохраняя сплочённость и верность нашим традициям, мы сможем достичь новых высот и сделать Костромскую область ещё более процветающей и комфортной для жизни», - отметил сенатор Николай Журавлев.

Также прозвучало поздравление землякам, направленное бойцами 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского Ордена Кутузова полка, выполняющими боевые задачи в зоне СВО.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Костромская земля - это край с богатой историей, уникальной культурой и невероятной красотой природы. Здесь живут талантливые, трудолюбивые и гостеприимные люди, которые бережно хранят традиции и с оптимизмом смотрят в будущее. Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха во всех ваших начинаниях. Желаем нашей области процветания, развития, устойчивости и самое главное мирного неба над головой. А мы в свою очередь постараемся это обеспечить», - обратились к землякам десантники.

(2025)|Фото: adm44.ru

В ходе праздничного собрания  22 костромичам вручили государственные и областные награды. Благодарностями губернатора и наручными часами с символикой области отмечены военнослужащие костромских полков.

«Это награда всего нашего коллектива. Регион дал нам возможность работать. Огромную роль сыграла поддержка губернатора Сергея Константиновича Ситникова, который даже в сложное время, когда денег не было, делал все возможное для возрождения нашего предприятия. Сегодня мы работаем добросовестно, отремонтировано 1,5 тысячи километров дорог», - рассказал директор Костромаавтодора Александр Шведов. Руководитель областного дорожного предприятия удостоен ордена «Труд. Доблесть. Честь».

«Спасибо за оценку моего труда. Вижу, что сегодня наша система образования особенно развивается. Мне кажется, она сейчас одна из лучших в стране. Строятся и ремонтируются школы, улучшается инфраструктура, поддерживают педагогов. Созданы все возможности для того, чтобы успешные выпускники оставались и возвращались в регион», - отметил директор школы №24 Виталий Шахваранов, награжденный медалью «Труд. Доблесть. Честь».

«За последние годы мы видим, как Костромская область изменилась в лучшую сторону. Похорошело и наше родное Островское. В рамках программы формирования комфортной городской среды благоустраиваются общественные пространства. Появились и новые дороги, ездить теперь по области хорошо, без проблем. Знаем, что наш губернатор распорядился, чтобы в этом году основные силы были направлены на ремонт дорог в населенных пунктах. Мы это чувствуем», - отметила гость мероприятия, жительница поселка Островское Зоя Белова.

