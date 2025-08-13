Средний Урал получил 73,3 миллиона рублей с туристического налога

За первые полгода существования туристического налога города Свердловской области успели заработать в бюджет 73,3 млн рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, что турналог был введен с 1 января. За это время его сбор принес Екатеринбургу 62 млн рублей. Сысерть находится на втором месте по объему поступлений. Все средства будут направлены на благоустройство общественных пространств городов и развитие туристических маршрутов, в том числе на создание новых локаций и проведение различных мероприятий и фестивалей.

Например, уральская столица за счет поступлений уже обустроила зону отдыха на площади 1905 года, создав в самом центре города мини-парк с деревьями, клумбами, скамейками, помостом для танцев и навесами от дождя и солнца.

В Сысерти возле информационного центра планируется открытие новой парковки для туристических автобусов.

Напомним, что в развитие туристической инфраструктуры Свердловской области в этом году было инвестировано 363,9 млн рублей. Инвестиции поступили в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Современные туристические центры уже создают в Сысертском, Камышловском и Талицком муниципальных округах. В каждом из них предусмотрена единая система навигации, архитектурная подсветка, туристско-информационные центры и торгово-ярмарочные павильоны.

Всего турналог ввели в 11 свердловских муниципалитетах, среди которых: Екатеринбург, Первоуральск, Среднеуральск, Верхняя Пышма, а также Сысертский, Березовский, Невьянский, Шалинский, Новоуральский, Сосьвинский муниципальные округа и муниципальный округ Верхотурский.

Плата составляет 1% от стоимости номера, но не менее 100 рублей в сутки. Подробнее об этом мы писали ранее.