Игорь Бабушкин встретился с наставниками региональной кадровой программы «Победоносец»

Программа "Победоносец" была инициирована губернатором Астраханской области. Является региональным аналогом президентского проекта «Время героев». Цель программы – помочь участникам и ветеранам СВО построить карьеру в органах власти, местного самоуправления и государственных компаниях.

Глава региона отметил ключевую роль наставничества в программе «Победоносец».

«Это не просто передача знаний и навыков. Вы знаете профессиональные тонкости и специфику работы в системе госуправления. И должны стать опорой и источником мотивации для своих подопечных, первое время вести их буквально за руку. От вас во многом зависит насколько быстро они адаптируются и раскроют свой потенциал», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Губернатор добавил, что сам является наставником ветерана СВО, дважды кавалера «Ордена Мужества» Арсена Мутелимова. За месяц работы с ним губернатор отметил его профессиональный и личностный рост, а также стремление работать на благо Астраханской области.

Из более чем 300 заявок от военнослужащих и ветеранов СВО, ранее поданных на участие в программе «Победоносец», 17 человек прошли все этапы отбора и рекомендованы к годовому обучению с экспертами из региональных исполнительных органов. Сегодня наставники получили необходимые методические материалы. В ближайшие дни они начнут заочное знакомство со своими подопечными, а в начале сентября встретятся лично.

«Это будет старт интересной и успешной совместной работы. А главным результатом станет пополнение управленческой команды региона», – выразил уверенность губернатор Игорь Бабушкин.

Директор Центра карьерного сопровождения Института Высшей школы государственного управления Президентской академии Маргарита Гончарова акцентировала внимание наставников на важности индивидуального подхода в работе с финалистами программы «Победоносец». В течение года ветераны СВО пройдут три этапа стажировок. Задача наставников – всё время быть на связи, помочь героям найти своё место в гражданской жизни и адаптироваться на новом рабочем месте.