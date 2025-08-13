Моор назвал сроки превращения Тюмени в миллионник

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции высказался о том, когда столица региона станет городом-миллионником. По словам политика, цели получить статус как таковой нет.

"Так получилось, что динамика роста численности населения даёт нам возможность об этом поговорить. Когда, не знаю, но после 2030 г. и до 2040 г.", - сказал Александр Моор.

Ранее тогда ещё мэр Тюмени Руслан Кухарук в разговоре с журналистом Накануне.RU на полях VI форума "Города России 2030", который прошёл 16-17 ноября 2022 г. в Екатеринбурге, рассказал о развитии города в разрезе превращения "столицы деревень" в миллионник.

"Генеральный план города Тюмени закладывает основы как численности населения города, так и развития его различных кварталов. Он, конечно, ориентирован на то, что количество жителей города вырастет до 1 млн. Но как изменится город? Отвечаю. У нас нет самоцели достичь показателя в миллион жителей. Тюмень – один из самых активно развивающихся по приросту населения городов России. Как естественному, так и миграционному. Ключевое здесь – то, что городская инфраструктура должна быть готова к росту населения. Мы оцифровали медицинские карты всех, кто хоть раз обращался за медицинской помощью. И эта цифра уже была более 1 млн", - сказал тогда Кухарук.