На Алтае подросток нечаянно застрелил 11-летнюю девочку из пневматики

В Алтайском крае 13-летний подросток случайно застрелил из пневматического ружья свою сверстницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

ЧП произошло в селе Староглушенка вечером 12 августа на приусадебном участке одного из домов. "13-летний мальчик произвел выстрел из пневматического ружья в забор. Рикошетом снаряд попал в шею недалеко стоящей 11-летней девочки. От полученной травмы несовершеннолетняя скончалась в машине скорой медицинской помощи", - сообщили в СКР.