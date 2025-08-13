Губернатор Ямала сделал первую остановку на "Честном маршруте"

Глава Ямала Дмитрий Артюхов сделал первую остановку на "Честном маршруте". Политик посетил исторический лагерь "Глухариный", расположенный на территории 501-й стройки.

Три года назад историческое место уже было объектом внимания главы округа в "Честном маршруте". Тогда губернатор поддержал просьбу жителей района – сохранить территорию 501-й стройки и сделать здесь полноценный музей под открытым небом, сообщает пресс-служба губернатора.

Цель "Честного маршрута" – изучить жизнь жителей Ямала. Глава региона лично садится за руль автомобиля и едет из Салехарда в Ноябрьск. По дороге он останавливается в различных населённых пунктах, встречается с жителями.

Во время одной из прошлых поездок произошёл забавный случай. В Надымском районе Артюхов и тогдашний глава муниципалитета Леонид Дяченко остановились перекусить в придорожном кафе. Женщина, которая была названа хозяйкой заведения, в разговоре с чиновниками отметила, что "кошек вокруг всё меньше, кошки хорошо уходят, только собаки рядом".

"Когда находишься в придорожном кафе и говорят, что стало мало кошек… Шучу, всё вкусно, по-домашнему", - отшутился губернатор.