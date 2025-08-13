Возгорание на топливном объекте произошло в Брянской области после удара ВСУ

Возгорание на объекте топливной инфраструктуры произошло в Брянской области в результате массированного комбинированного удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами. Пожар произошел на объекте в Унечском районе, сейчас он полностью ликвидирован. Уточняется, что при тушении пожара пострадал один из огнеборцев.

Ночью в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории НПЗ, загорелась ГАЗель, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавших нет. Возгорание быстро ликвидировали.