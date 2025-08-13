"Будет необходимость – расстреляю": в Саратове защитникам парка полиция грозит применением оружия

В сети распространяется видео, на котором подполковник полиции Геннадий Болтышев требует от общественников и защитников парка "Территория детства" в Саратове покинуть территорию. Он угрожает им расстрелом и применением силы и огнестрельного оружия. Причем на видео слышно, что его слова обращены к женщинам.

Конфликт властей и местных жителей возник из-за планов первых построить школу на месте популярного у саратовчан места отдыха. Неравнодушные граждане выходят на пикеты с начала года, пишут обращения в прокуратуру и руководству страны. Сегодня защищать интересы строителей привлекли полицию.

Высокопоставленный полицейский на видео требует собравшихся покинуть территорию, в противном случае он угрожает "применить физическую силу". "Ну, расстреляйте нас", - предлагает на это одна из активисток. "Будет необходимость – я вас всех расстреляю", - отвечает Болтышев, добавляя, что у него есть полномочия применять в отношении граждан огнестрельное оружие.