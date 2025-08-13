Лавров примет участие в саммите на Аляске

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите на Аляске. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее Белый дом сообщил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, утверждает CNN со ссылкой на источники в Белом доме. В сообщении говорится, что только это место соответствовало требованиям "для исторической встречи".