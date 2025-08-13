Зеленский может разрешить выезд с Украины молодых людей до 22 лет

Зеленский допустил, что молодым людям до 22 лет разрешат выезд с Украины. Сейчас выезд мужчин 18-60 лет без специального разрешения запрещен. Он сказал, что поручил кабмину и военным обдумать такую возможность.

Это заявление довольно неожиданное, хотя не означает, что оно будет реализовано. Об этом сказал сам Зеленский, что "вы еще не знаете, как будет". Не исключено, что условия выезда будут жесткими, чтобы ими было сложно воспользоваться. Издание "Страна" пишет, что возможны разные объяснения. В Киеве могут считать, что в ближайшем будущем возможно окончание боевых действий. Но возможно, наоборот, снижение возраста мобилизации до 23 лет, так что данный шаг является своего рода компенсацией для снижения недовольства в обществе.



