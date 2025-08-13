Свердловские врачи успешно внедрили методику, облегчающую жизнь детям с ДЦП

Свердловские врачи успешно внедрили методику, которая значительно облегчит жизнь пациентам с детским церебральным параличом (ДЦП). Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Недавно специалисты Областной детской клинической больницы провели успешную операцию, имплантировав 4-летнему мальчику систему хронической электростимуляции спинного мозга. Она устраняет спазмы в нижних конечностях, благодаря чему ребенку будет намного проще передвигаться.

"Методика заключается в установке на поверхность спинного мозга электродов, к которым подаются импульсы от имплантированного в нижнюю часть тела стимулятора. Таким образом достигается эффект, позволяющий противостоять спастическому синдрому у маленьких пациентов с детским церебральным параличом", — рассказал врач-нейрохирург ОДКБ Андрей Осинцев.

Такая операция на сегодняшний день является одним из наиболее эффективных способов помощи детям с ДЦП. Стимулятор в среднем служит 10 лет, после чего устройство меняют на новое.

Отметим, что ежегодно в нейрохирурги ОДКБ проводят порядка 300 операций. Планируется, что устанавливать такие стимуляторы будут намного чаще.