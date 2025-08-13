В Калужской области неизвестные пытались поджечь синагогу

Неизвестные пытались поджечь синагогу в Обнинске Калужской области, пишет SHOT.

В здание бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью, повреждения получили вход и фасад. По данным телеграм-канала, ведется розыск двух подозреваемых.

10 июля прошлого года синагогу в Обнинске уже пытались поджечь, тогда сгорела внутренняя электроподстанция. Позднее было задержано двое несовершеннолетних.

Также в прошлом году в Махачкале троих юношей задержали по подозрению в подготовке теракта. У них изъяли взрывчатку, которую, по данным силовиков, они хотели использовать для атаки на православный храм.