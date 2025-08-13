Гендиректора ЕМУП "Гортранс" отпустили под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения руководителю ЕМУП "Гортранс" Сергею Нугаеву. Его отпустили под домашний арест.

Напомним, Нугаев обвиняется по статье УК РФ "Получение взятки должностным лицом в крупном размере". 15 февраля суд заключил его под стражу, после чего арест продлялся.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, накануне Ленинский районный суд отказал следователю в продлении срока содержания под стражей гендиректора ЕМУП "Гортранс". Нугаеву изменили меру пресечения на домашний арест на 24 суток – до 5 сентября 2025 года включительно.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.