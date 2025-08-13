ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе

В Кировской области задержан пособник Киева, который планировал поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО, сообщает ФСБ.

Впоследствии ему была поставлена задача приехать в Москву для заключения контракта о прохождении военной службы в зоне СВО и последующего перехода на сторону ВСУ.

По данным ведомства, мужчина вступил в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию.

Ранее в Севастополе россиянину вменили госизмену: ФСБ полагает, что он передавал украинской разведке данные о российской системе противовоздушной обороны (ПВО).

Предполагаемый изменник сам вышел на представителя Сил специальных операций ВСУ через telegram-канал, используемый украинскими спецслужбами для сбора разведывательных данных.