В регионах земских учителей не отпускают по истечении контракта?

Накануне нового учебного года в ряде регионов власти решили оставить земских учителей в школе еще на год. Предположительно, от них требуют отработать все декреты, больничные и дни командировок, когда их вынуждали брать отпуск за свой счет.

Программа "Земский учитель" была запущена в России в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путин для решения проблемы нехватки учителей на селе или в малых городах. Проблемы она ничуть не решила, поскольку за пять лет для этой работы переехало лишь около 7 тыс. учителей. Сколько учителей за это же время ушло из сельских школ, не сообщается. Даже если никто бы не ушел, 7 тыс. - это капля в море, которая не может спасти сельские школы от массового закрытия. Каждый год в России ликвидируют до 500 сельских школ.

В этом году подошли к концу пятилетние контракты у первой волны земских учителей. Но в ряде регионов им выставили условия - отработать декрет, больничные и т.п. Очевидно, что в условиях дефицита учителей власти хотят задержать педагогов еще на год. Член-корреспондент РАН и лидер "Родной школы" профессор математики Алексей Савватеев привел выдержки из письма земского учителя.

"В сентябре 2025 года наши конкурсные контракты подошли к концу. Многие учителя изъявили желание уволиться, так как в большинстве регионов не была решена проблема жилья (за пять лет! - прим. Накануне.RU). Однако, 01.08.2025 года нас уведомили, что мы должны отработать дни, проведенные на больничном. Лично мне насчитали 151 день, и теперь предполагаемая дата увольнения 29 января 2026 года. У коллеги из Калининградской области 220 дней, еще у одной учительницы из Сахалинской области 240 дней (у неё часто болел ребёнок, долго привыкал к климату) - этим женщинам придётся отрабатывать целый учебный год. Главное снова не заболеть во время продления контракта, иначе договор опять продлят. Фактически, мы попали в рабство! Даже преступник, отбывающий наказание в тюрьме, знает дату своего освобождения. Если учитель откажется отрабатывать долг по больничным листам, тогда он обязан вернуть один миллион рублей, который получил в 2020 году", - написал земский учитель.

Такая же новость была размещена в популярном телеграм-канале "Осторожно, новости", где был опубликован приказ Министра образования Иркутской области М.А. Парфенова, который постановляет считать, что в пятилетний срок выполнения трудовой функции в полном объеме по занимаемой должности не входят:

• отпуск по беременности и родам;

• отпуск по уходу за ребенком;

• отпуск работнику, усыновившему ребенка;

• период неисполнения трудовой функции в связи с временной нетрудоспособностью;

• период простоя;

• период прогула;

• период отстранения от работы;

• иные периоды неисполнения трудовой функции в полном объеме, в том числе и в случаях, когда за работником сохраняется место работы.

Питерский учитель истории Иннокентий Кресик подчеркивает, что по Гражданскому и по Трудовому кодексам РФ никто не может в одностороннем порядке пересматривать условия договора, да еще и задним числом. Это чистой воды самоуправство и превышение должностных полномочий. По этим статьям грозит не только штраф, но отстранение и уголовный срок. Кроме того, министр вводит приказом какие-то свои понятия о "простое" учителя. Не говоря уже о требовании отработать больничные или декретные. В регионе решили так бороться с рождаемостью?

"Г-н министр, а как вы умудрились детям учителей запретить болеть, да еще под санкции?! А детям областного начальства вы там болеть не запретили? <...> Последний ваш пункт меня вообще вырубил! Это что значит? Это когда часть уроков отменили, чтобы ВПР провести? Или что?" - возмущается учитель, имея в виду, что ВПР не предусмотрены учебным планом, но власти заставляют их проводить.

Он пишет, что с мест сообщают: на время поездки на региональный семинар и выездные мероприятия приходилось брать отпуск за свой счет. А теперь от учителей требуют отработать и эти дни.

31 июля подобный приказ выпустил министр образования Алтайского края И.А. Фукс. Он тоже есть в сети, где сообщают о таком же в Пермском крае, причем формулировки в приказах идентичны. Вероятно, проблема имеет массовый характер и была инициирована центром в расчете на то, что учителя промолчат. Не вышло.

Естественно, после разразившегося скандала власти федеральные были вынуждены отреагировать. На официальном сайте Мипросвещения РФ вышло разъяснение, что "действия, связанные с отработкой "земскими учителями" по истечении 5 лет программы дней, пропущенных по причинам с больничными листами, курсами повышения квалификации, являются неправомерными. Если "земский учитель" добросовестно отработал 5 лет, тогда он действительно имеет право покинуть школу и перейти на другую работу". Так заявила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова, призвав в случае нарушения регионами социальных гарантий и условий реализации программы обращаться за разъяснениями в Минпросвещения.

При этом ТАСС и РИА "Новости" поспешили заявить, что все это фейк - закрепощение земских учителей еще на год. И сослались там на Минпросвещения, которое проблему как раз признало, а не назвало "фейком". И слов о том, что "информация не соответствует действительности", на сайте ведомства нет.

"Нас сочли фейками? Мы что, привидения? Вот тебе и престиж профессии учителя! Унизили до статуса лжецов!" - приводит слова одного из учителей питерский педагог Михаил Богданов.