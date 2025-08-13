Екатеринбург будет готов к запуску тепла к середине сентября

Екатеринбург готовится к очередному отопительному сезону. Запустить тепло город будет готов уже в середине сентября, сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией.

По данным канала, в городской администрации уже отчитались о проделанной работе. Было заменено почти 49 км инженерных сетей, опрессовки проведены в 80% жилых домов и объектов соцсферы, загерметизировано 12 тыс. погонных метров межпанельных стыков. Помимо этого, было отремонтировано 26,5 тыс. кв.м. кровли, 8 тыс. кв.м. отмостков и почти столько же фасадов.

Подготовка к новому отопительному сезону идет согласно плану. Когда именно включат отопление, пока неизвестно - все будет зависеть от погодных условий.