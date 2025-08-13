Дизайнер Артемий Лебедев в 11-й раз стал отцом

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев в 11-й раз стал отцом – у него родилась дочка в одном из московских роддомов.

При этом примерным семьянином Лебедева назвать сложно: у 50-летнего дизайнера пять дочерей и шесть сыновей от шести разных женщин, старшему ребенку 24 года. С последней супругой, которая родила в браке с Лебедевым шестерых детей, Артемий развелся в прошлом году. Сейчас дизайнер в браке не состоит, что не мешает ему мечтать стать отцом еще четырех детей, передает Mash. Имя нынешней девушки Лебедева неизвестно.