Губернатор Астраханской области поручил направить сотрудников в помощь военкомату

Игорь Бабушкин накануне провел оперативное совещание, на котором обсуждался вопрос организации работы областного военного комиссариата. Поводом послужило поступившее обращение жителя региона – участника СВО о массовых очередях и некорректного отношения со стороны ряда сотрудников.

Губернатор подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей является абсолютным приоритетом региональных властей. Любые сбои недопустимы.

В ходе совещания были рассмотрены данные о нагрузке на военкомат. Так, в июле 2025 года ведомство приняло более тысячи обращений граждан по различным вопросам: постановка и снятие с воинского учета, оформление военных билетов и справок для учебных заведений, консультации по социальным гарантиям.

Было отмечено, что в ведомстве нехватка специалистов, которая приводит к задержкам в обработке обращений и образованию очередей. С 1 августа к приему подключились сотрудники Фонда «Защитники Отечества».

Губернатор поручил в течение суток привлечь для работы в военкомате дополнительных специалистов, работающих в отрасли социального обеспечения. Помимо этого, глава региона поставил задачу тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию, кадровую и техническую потребность комиссариата, особенно в части работы с участниками СВО и их семьями.

«Мы обязаны обеспечить четкую, оперативную и человечную работу всех структур, отвечающих за поддержку наших героев и их близких. Поступившее обращение – важный сигнал. Все выявленные недостатки необходимо устранить оперативно», – отметил Игорь Бабушкин.