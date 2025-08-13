Ход ремонтных работ на соцобъектах Оренбуржья Евгений Солнцев держит на личном контроле

"После посещения районов Оренбуржья хочу отметить важную вещь: крупный бизнес активно идёт навстречу властям и жителям, на чьей территории они представлены", - подчеркнул в своем телеграмм-канале глава региона Евгений Солнцев.

Врио губернатора, в частности, привел в пример работу по обновлению Дома культуры в селе Палимовка Бузулукского района.

В этом году здесь проводится текущий ремонт и замена отопительной системы. Средства были выделены из местного бюджета. При этом, как отмечает Евгений Солнцев, партнёр региональных властей «ВТБ Банк» не остался в стороне.

"Закупят для зрительного зала мебель и необходимый инвентарь. Работы уже на финишной прямой. Будем наращивать взаимодействие с бизнесом и по другим объектам. Видим их заинтересованность в этом. Кроме того, включим сельский клуб в федеральную программу для оснащения профессиональным оборудованием учреждения в следующем году", - сообщил Евгений Солнцев.

Глава Оренбуржья подчеркнул, что соблюдение задач и сроков реализации нацпроектов он держит на личном контроле.

Так, в Палимовской средней школе, которая находится рядом с клубом, проводится ремонт в рамках нацпроекта. По плану работы должны быть завершены в конце августа. Однако, врио губернатора отмечает, что уже сейчас очевидно, что подрядчик не справляется с объемами, есть вероятность, что не сможет успеть закончить работы в срок.

"Направим дополнительные бригады для ускорения процесса. Поручил главе района усилить контроль. Нам по пути только с теми компаниями, которые честно и в срок выполняют свою работу", - заявил Евгений Солнцев.

Также глава региона сообщил, что в его соцсетях было много негативных комментариев о Грачёвской районной больнице.

"Сегодня впервые оказался там. Не могу не согласиться – учреждение нужно ремонтировать. И начать первым делом с поликлиники. В следующем году разработаем проектно-сметную документацию, чтобы в ближайшие два-три года дать новую жизнь учреждению", - сообщил Евгений Солнцев.