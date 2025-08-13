Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории НПЗ, загорелась ГАЗель, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Пострадавших нет. Возгорание быстро ликвидировали.

Ранее на территории региона была объявлена беспилотная опасность.

Всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. 15 из них сбиты над территорией Брянской области, 11 - над территорией Волгоградской области, семь - над территорией Ростовской области, пять - над территорией Краснодарского края, по два - над территориями Белгородской и Воронежской областей, над Крымом и над акваторией Азовского моря.



