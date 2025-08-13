Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани
Пострадавших нет. Возгорание быстро ликвидировали.
Ранее на территории региона была объявлена беспилотная опасность.
Всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. 15 из них сбиты над территорией Брянской области, 11 - над территорией Волгоградской области, семь - над территорией Ростовской области, пять - над территорией Краснодарского края, по два - над территориями Белгородской и Воронежской областей, над Крымом и над акваторией Азовского моря.