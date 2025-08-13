Суд отказал в переводе в колонию-поселение одной из убийц екатеринбурженки Ксении Каторгиной

Суд отказал Екатерине Меньщиковой, осужденной за убийство жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, в переводе в колонию-поселение.

Напомним, 10 октября 2019 года Ксения отправилась продавать свою машину "Ауди Q5" и бесследно исчезла. Спустя пять дней ее тело нашли в колодце на окраине Екатеринбурга. Подозреваемые в убийстве Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова были задержаны в Челябинске, а их сообщник Марат Ахметвалиев – в Копейске.

Выяснилось, что преступники решили выманить Каторгину под предлогом покупки ее автомобиля, а вместо этого напали на Ксению, резали ее ножом и душили. Затем в Челябинске они продали авто перекупщикам за 350 тысяч рублей. В 2021 году всех троих отправили в колонию. После рассмотрения апелляции приговор Ахметвалиеву и Меньшиковой был изменен – им назначили 19,5 лет и 16 лет лишения свободы соответственно. Что касается главаря группировки Федоровича, его приговорили к 20 годам в колонии особого усиленного режима.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, недавно Екатерина Меньщикова подала ходатайство о переводе для отбытия оставшегося срока наказания в колонию-поселение. На момент рассмотрения ходатайства неотбытый Меньщиковой срок составил 9 лет 2 месяца и 3 дня.

В прокуратуре выступили против и указали, что в колонии Меньщикова неоднократно привлекалась к дисциплинарной ответственности за нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения. Также она не принимала мер по выплате компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей.

В итоге суд отказал Екатерине Меньщиковой в переводе в колонию-поселение. Она продолжит отбывать наказание в колонии общего режима.