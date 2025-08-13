В Екатеринбурге синоптики обещают дождь в День города

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на предстоящий День города в Екатеринбурге.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в выходные 16-17 августа ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит около 10 градусов, а днем прогреется до 18 градусов.

Ранее сообщалось, что 16 августа проезд на общественном транспорте Екатеринбурга будет бесплатным. А сам транспорт в День города будет работать даже ночью.