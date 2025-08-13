13 Августа 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Не успевают отсматривать контент: Минкульт России расширит штат цензоров из-за роста запретов

Министерство культуры России расширит штат цензоров, поскольку тем теперь приходится отсматривать и отслушивать еще и те произведения, на которые пожалуются граждане. Да и оснований для запретов станет больше: с 1 марта 2026 года нельзя будет допускать в прокат фильмы с "дискредитацией традиционных духовно-нравственных ценностей".

О расширении "штата экспертов, проверяющих фильмы для выдачи прокатного удостоверения", сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

"Нужно сейчас увеличить штат этих людей. Это эксперты, которые работают в Министерстве культуры. У них обычный рабочий день, и вы не представляете, какое количество фильмов они ежедневно смотрят - документальные, игровые, сериалы разных жанров, кинокомедии, какие-то ужастики, боевики, романтические фильмы, патриотические", - цитирует Казакову ТАСС.

По словам Казаковой, за рабочий день такой специалист (с профильным образованием) может просмотреть и проанализировать не более 4,5 часов контента, поскольку ему надо делать пометки и фиксировать "спорные моменты".

"Мы уже с министром [культуры РФ] обсуждали, что количество этих людей должно быть увеличено в связи с тем, что теперь появляется еще и заявительный характер, когда они должны будут работать с обращениями и давать заключение, действительно ли что-то противоречит законодательству или противоречит указу президента №809 (о традиционных духовно-нравственных ценностях – прим. ред.)", - сказала Казакова.

Теги: минкульт, цензура, кино


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

