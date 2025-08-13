СРЗП предложила снижать пенсионный возраст родителей за каждого ребенка

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый замглавы фракции Яна Лантратова направили письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с предложением снижать пенсионный возраст в зависимости от количества детей.

Они предлагают снижать пенсионный возраст на один год родителям двух детей, на три года - трех детей, на пять лет - четырех и более. Предложенная инициатива сможет стимулировать рождаемость, укрепить социальную справедливость, повысить уровень защищенности семей, считают авторы.

В настоящее время многодетные мамы могут досрочно выйти на пенсию, но для этого нужно наработать определенный стаж и накопить пенсионные баллы. В то же время наличие нескольких детей явным образом препятствует матерям работать и делать страховые отчисления. Лантратова отмечает, что многодетные родители несут огромную нагрузку и часто теряют годы трудового стажа, ухаживая за детьми. Притом что именно они формируют будущее пенсионной системы, воспитывая следующие поколения.

Эту идею Накануне.RU высказывало много лет назад, но в более ощутимом, а не символическом виде. При этом такие предложения правительством отметаются.

Напомним, в следующем году страховые пенсии пересчитают всем россиянкам, имеющим пять и более детей. Сейчас в страховой стаж включают период ухода за ребенком до полутора лет, но в сумме не более шести лет, то есть засчитывают уход лишь за четырьмя детьми. Пятые и последующие для государства - "лишние". Отныне они станут "нужными", но к пенсии матерям пяти детей прибавят лишь чуть больше тысячи рублей за каждого ребенка начиная с пятого.