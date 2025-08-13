В Пермском крае завод обжалует арест части имущества

АО "Александровский машиностроительный завод" обжалует арест части имущества предприятия. Иск подан в Арбитражный суд Пермского края.

Речь идёт о двух участках и двух зданиях: четырёхэтажном здании корпуса инженерного с постройками, участке площадью чуть больше 1 тыс. "квадратов", 1-4 этажном здании цеха № 5 с АБК, нежилое, площадью чуть более 14 тыс. "квадратов" по адресу Александровск, улица Войкова, 3, участке под промышленную площадку № 1 площадью 11,3 тыс. "квадратов" по адресу Александровск, Войкова, 3 с назначением "земли населенных пунктов".

Следующее заседание состоится в 12.10 10 сентября 2025 г. Об этом говорится в карточке иска на сайте инстанции.