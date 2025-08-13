Видео с якобы сбитым в Свердловской области беспилотником оказалось фейковым

Видео с подбитым в Свердловской области беспилотником оказалось фейком. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают с региональным управлением ФСБ.

Отмечается, что провокаторы рассылали видео с якобы сбитым в Свердловской области беспилотным летательным аппаратом.

"Данная информация является недостоверной. Напоминаем администраторам Telegram-каналов, сообществ в социальных сетях и представителям СМИ об ответственности за распространение недостоверной информации", - отмечает канал.

Сообщается также, что злоумышленники часто представляются очевидцами событий в попытках распространить фейки и посеять панику среди населения.

Напомним, что весной свердловчанам рассылали фейковые СМС о биологической диверсии Украины.