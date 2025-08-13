Потребность в подработке испытывает половина россиян

В России потребность в дополнительном заработке при имеющейся постоянной работе есть у 47% граждан.

Как выяснили в hh.ru, за год доля таких россиян в целом по стране увеличилась на 4%. В отдельных регионах доля тех, кто рассчитывает в ближайшее время найти подработку, оказалась еще выше. Среди лидеров – Дагестан, где 63% местных жителей заявили о такой потребности. Далее идет Архангельская область (62%), замыкает тройку Кировская область (59%).

Также в список попали Ульяновская, Псковская, Рязанская области, Забайкальский край, более 58% жителей которых будут искать вторую работу предстоящей осенью. Чаще всего хотят найти дополнительную работу сотрудники сферы искусства и масс-медиа, а также работающие в индустрии красоты и фитнеса, а также врачи и преподаватели.

Больше всего вакансий для совместительства предлагают продавцам-консультантам, курьерам, педагогам, водителям грузовиков и комплектовщикам. Среди регионов-лидеров по предложениям вариантов подработки - Москва и область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Татарстан и Челябинская область, сообщают "Известия".