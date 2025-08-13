В Госдуме призвали к информационной кампании для защиты россиян от мошенников

Власти должны провести информационную кампанию по защите россиян от украинских кибермошенников и спецслужб.

Как сообщил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, государство должно максимально доносить до граждан опасность, грозящую им со стороны Киева. "Вредоносное воздействие на сознание пожилых людей со стороны украинских преступников в погонах и в штатском становится все более изощренным и трагичным по своим последствиям", - указал депутат.

Он считает, что необходима постоянная социальная реклама в прайм-тайм на телевидении, а также на радио. Парламентарий также предлагает распространять памятки о защите от мошенников у участковых, соцработников, на почте, в поликлинике.

Миронов призвал использовать каждую возможность, чтобы донести до людей грозящую им опасность, сообщает ТАСС.

Напомним, мошенники чаще всего подделывают ресурсы мессенджеров и банков.