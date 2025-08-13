В России подскочил спрос на ремонт бытовой техники

Граждане России начали экономить на бытовой технике — летом они чаще пытаются отремонтировать ее, вместо того, чтобы покупать новую.

По данным "Авито Услуги", в июне и июле интерес населения к ремонту и обслуживанию бытовой техники вырос на 21% по сравнению с весной. Заметно увеличилось количество обращений по поводу устранения неисправностей холодильников и морозильных камер — на 46%. Выросло предложение мастеров по ремонту — на 43%. Ремонтом и обслуживанием посудомоечных машин интересовались на 17% чаще, телевизоров — на 11%, варочных панелей и духовых шкафов — на 10%, стиральных и сушильных машин — на 6%, кофемашин — на 4%.

Высокий спрос на ремонт холодильников и кондиционеров отмечают и в "Юле". В "М.Видео-Эльдорадо" фиксируют кратный рост объема заказов по сравнению с началом 2025 года.

Как заявил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников, в 2023–2024 годах наблюдался бум спроса на домашние гаджеты, а сейчас срок их эксплуатации подошел к концу. Из-за отсутствия техники ведущих мировых брендов россияне активно покупали устройства малоизвестных производителей, к которой изначально возникали вопросы из-за надежности. Кроме того, в стране теперь преобладает осознанное потребление — в целом техника подорожала, замену старому оборудованию ушедших брендов можно найти не всегда, поэтому граждане предпочитают ее чинить, сообщают "Известия".