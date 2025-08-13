Таксисты станут проходить медицинский осмотр под камеру

В России водителей такси могут обязать проходить обязательные медицинский и технический осмотры при работающей видеокамере.

Соответствующие поправки депутаты Госдумы намерены внести в закон о техосмотре и безопасности дорожного движения. В настоящее время многие водители игнорируют это требование, что влияет на безопасность пассажиров.

В профессиональном сообществе на инициативу отреагировали негативно, указав на недостаток нужной инфраструктуры для огромного количества шоферов.

Если предложение депутатов вступит в силу, могут возрасти цены на такси, сообщают "Известия".

Напомним, до конца текущего года с рынка могут уйти до 20% таксопарков. До конца 2026 года возможно сокращение количества перевозчиков еще на 10%. Это может привести к дефициту такси и росту цен на перевозки.