США: Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, американский президент с нетерпением ждет возможности принять Путина на американской земле.

12 августа глава МИД России Сергей Лавров созвонился с главой Госдепа США Марко Рубио. Стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече Путина и Трампа.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский накануне переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа смягчил свою позицию по территориям, и теперь уже готов отказаться от тех территорий, которые освобождены Россией. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.