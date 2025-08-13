Говядина и баранина могут подорожать на 12–15%

В России розничные цены на говядину и баранину до конца года могут увеличиться на 12–15% год к году.

Согласно прогнозу консалтинговой компании Strategy Partners, данное мясо дорожает быстрее, чем курятина и свинина - рост цен ожидается в пределах инфляции. В январе — марте текущего года себестоимость баранины выросла на 38,3% год к году, а говядины — на 7,2%. При этом себестоимость курятины снизилась на 2,9%, а свинины — на 8,4%. Себестоимость говядины и баранины за последние два года выросла минимум на 30%. Это сдерживает объем инвестиций в бизнес и приводит к сокращению поголовья животных.

Как сообщил гендиректор "АБ-Центра" Алексей Плугов, если в 2004 году на говядину приходилось 38,7% производимого в России мяса, то в 2024 году ее доля сократилась до 13,6%. Говядина постепенно превращается в эксклюзивный продукт. По словам экспертов, от беременности коровы до убоя бычка проходит 25 месяцев, а у свиней этот период в 2,5 раза короче. Более низкая стоимость делает свинину и курятину более популярными у потребителей, сообщает "Коммерсант".

Российским властям предлагают временно зафиксировать стоимость продуктов первой необходимости. Как следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), несмотря на то, что сейчас инфляция медленно идет на убыль, введение госрегулирования цен на самые необходимые товары лишним не будет.