Паслер обсудил с главой компании "Россети Урал" подготовку к зиме

Глава Свердловской области Денис Паслер и генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников во время рабочей встречи обсудили подготовку к зиме и вопросы развития энергетической инфраструктуры

Компания "Россети Урал" направила более 3 млрд рублей (+2,2% относительно 2024 года) на мероприятия программы технического обслуживания и ремонтов в 2025 году для подготовки к зимним максимумам нагрузки, включая реализацию ремонтной кампании в сетевом комплексе Екатеринбурга. Общий объем финансирования инвестиционной программы "Россети Урал" в 2025 году, включая развитие сетевого комплекса столицы Среднего Урала, где осуществляет деятельность дочернее общество сетевой компании, составляет более 13 миллиардов рублей. Показатель прошлого года – 12,4 миллиарда рублей.

Среди крупных проектов можно выделить реконструкцию подстанции 110 кВ "Рассоха" в Свердловской области, которая позволит решить вопрос надежности электроснабжения жителей развивающейся территории. Объем вложений – 660 миллионов рублей. Более 1,2 миллиарда рублей направлено на масштабную реконструкцию подстанции 110 кВ "Свердловская", которая обеспечивает электроэнергией северную часть Екатеринбурга. Также компания завершает строительство инфраструктуры распределительной сети 10 кВ для проекта "Кампус УрФУ – центр цифровой трансформации" в Екатеринбурге. Стоимость ­– порядка 380 миллионов рублей.

В первом полугодии 2025 года компания реализовала больше 30 договоров технологического присоединения к сетям социально значимых объектов общей мощностью присоединения порядка 6 МВт. На сегодняшний день на реализации находится еще 46 таких договоров на 19 МВт с планируемым сроком исполнения в 2025-2026 годах.

"С начала года "Россети Урал" обеспечили электричеством более 30 новых социальных объектов – это 10 фельдшерско-акушерских пунктов, 18 медицинских учреждений, 5 объектов сферы образования. До конца 2026 года будет подключено еще порядка 50 социальных объектов. Компания держит курс на модернизацию энергетической инфраструктуры, повышение её эффективности и расширение сети. В текущем году объем средств на модернизацию и ремонт энергооборудования сетевой инфраструктуры составят порядка 16 миллиардов рублей. Надёжность, доступность энергообеспечения напрямую влияет на качество жизни каждого жителя нашего региона", – сказал Денис Паслер.

В рамках реализации национальных проектов с 2025 года на территории Свердловской области "Россети Урал" реализует пять договоров ТП: два в рамках реализации нацпроекта "Семья", один в рамках реализации проекта "Молодежь и дети", два в рамках реализации "Продолжительная и активная жизнь". Данные договоры планируется реализовать до конца 2025 и 2026 годов.

Отдельно Дмитрий Воденников остановился на вопросе развития кадрового потенциала. Главные задачи в этом направлении – сохранение и развитие персонала, а также привлечение в отрасль молодых специалистов. Для этого компания усиливает сотрудничество со средними и высшими учебными заведениями. В 2025 году "Россети Урал" присоединились к федеральному проекту "Профессионалитет" в Свердловской области в роли ключевого предприятия-партнера. Генеральный директор "Россети Урал" поблагодарил главу региона за помощь в реализации этой стратегической инициативы.

"Для нас очень важна поддержка проекта "Профессионалитет", который позволяет готовить высококвалифицированные кадры для энергетической отрасли. Это помогает нам в реализации ключевой задачи по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. В 2025 году компания направляет значительные ресурсы на подготовку к осенне-зимнему периоду, модернизацию сетевой инфраструктуры и реализацию важных инвестиционных проектов. Энергетики "Россети Урал" работают для того, чтобы регион развивался динамично, а жители получали качественное и стабильное энергоснабжение", – отметил Дмитрий Воденников.

На встрече также затронули вопросы тарифного регулирования и деятельность компании в статусе системообразующей территориальной сетевой организации.