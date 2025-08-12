Вучич назвал "глупостями" сообщения о планах уволить пророссийских политиков

Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о якобы наличии планов отправить в отставку ряд пророссийских политиков.

"Это все глупости ", - заявил Вучич РИА Новости.

Он отметил, что Сербия не собирается вводить санкции против РФ и менять свою политику.

Ранее ТАСС со ссылкой на "сербский источник" сообщил, что сербский премьер Джуро Мацут под давлением Запада планирует отправить в отставку некоторых пророссийских политиков.

Напомним, Вучич не раз заявлял, что на страну оказывается сильнейшее давление, так как она не хочет присоединяться к западным санкциям против России.