Суд снова оштрафовал "Кинопоиск" на 3 миллиона рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис "Кинопоиск" на 3 млн руб. по ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений* и (или) предпочтений, смены пола*, отказа от деторождения**), сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции, при этом не уточнив, какой именно контент стал поводом для штрафа.

В прошлом году этот же райсуд уже штрафовал "Кинопоиск" по той же статье и на ту же сумму.

*международное движение ЛГБТ признано российским судом экстремистской организацией и запрещено в РФ

**пропаганда чайлдфри запрещена в СМИ и интернете