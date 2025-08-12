Жителей на Аляске просят покинуть районы вблизи ледника Менденхолл

Власти города Джуно, административного центра американского штата Аляска, призвали жителей районов вблизи ледника Менденхолл эвакуироваться. Им объявили, что в ближайшие дни может произойти ледниковый паводок. Об этом сообщает портал Alaska Beacon.

В воскресенье вода в приледниковом озере начала превышать уровень ледяной дамбы.

Напомним, на Аляске 15 августа должна пройти встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Официально место встречи президентов еще не объявлялось. СМИ писали, что секретная служба США арендовала жилье в городе Анкоридж.