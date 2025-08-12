Глава управления капстроительства Нижневартовска попал под следствие

В Нижневартовске попал под следствие руководитель управления капстроительства. Речь идёт о подозрении в превышении полномочий.

Директор муниципального казенного учреждения "УКС Нижневартовска" был ответственным представителем заказчика по муниципальному контракту на строительство "Центра боевых искусств". Работы надо было завершить до сентября 2024 г.

По версии следствия, руководитель УКС в ноябре 2024 – июле 2025 гг. заплатил аванс по муниципальному контракту, хотя необходимых для выплаты документов не было. Возбуждено уголовное дело, сообщает югорское окружное управление СКР.