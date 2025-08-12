В суд поступил первый иск о компенсации морального вреда после отравления в СУНЦ УрФУ

В Кировский районный суд поступил первый иск о компенсации морального вреда после отравления в СУНЦ УрФУ. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

"Кировский районный суд г. Екатеринбурга принял к производству исковое заявление управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека по Свердловской области, в интересах женщины и несовершеннолетнего, к ООО "Общественное питание" о взыскании компенсации морального вреда", - сообщает пресс-служба.

Истец просит взыскать в пользу матери одного из студентов компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Рассмотрение дела назначено на 23 сентября.

Как показало расследование, ООО "Общественное питание" имело договор на оказание услуг по организации питания учащихся СУНЦ УрФУ. По версии следствия, в марте 2025 года заведующая производством нарушила требования санитарно-эпидемиологических норм и должностной инструкции, что привело к массовому отравлению 81 учащегося и работников СУНЦ.

Елену Антропову 1965 г.р. признали виновной по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Суд назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией питания населения, на срок 1,5 года.

В апреле стало известно, что готовится коллективный иск к ООО "Общественное питание". Всем пострадавшим от работы пищеблока при СУНЦ УрФУ предлагали присоединиться к коллективному иску для возмещения ущерба здоровью и компенсации морального вреда.