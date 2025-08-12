АТОР о возможной отмене "все включено" в Турции: Туристы могут спать спокойно

Правовых механизмов, которые могли бы отменить систему "все включено" в отелях Турции против воли самих гостиниц, нет, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Ранее турецкая газета Sabah написала, что турецкие власти якобы рассматривают вариант с отменой этой системы в гостиницах.

"Туристы могут спать спокойно. Ничего никто не "отменит", - говорится на сайте АТОР. Как заявил источник из турецкого турбизнеса, в Турции нет реальных политических сил и правовых механизмов, которые могли бы "отменить все включено". По его словам, отельеры сами решают, отказываться им от этой системы или нет.

Дискуссии об отмене "все включено" в Турции идут уже несколько лет. Ранее представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "все включено" в отелях. В качестве примера приводили вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".