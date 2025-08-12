Встреча президента Чехии с Далай-ламой XIV обернулась дипломатическим скандалом

Встреча президента Чехии Петра Павела с Далай-ламой XIV привела к дипломатическому скандалу и отказу Китая взаимодействовать с чешским лидером. В Пекине заявили, что эта встреча нанесла ущерб суверенитету КНР.

Павел и Далай-лама встретились в Индии (где Далай-лама проживает в изгнании). Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что китайская сторона неоднократно предупреждала Прагу о конфликте, к которому приведет такая встреча.

"Это серьезное нарушение политических обязательств властей Чехии перед китайским правительством, нанесение ущерба суверенитету и территориальной целостности КНР. В связи с провокационными действиями Петра Павела Китай принял решение не поддерживать с ним никаких контактов", - цитирует дипломата ТАСС.

Далай-лама XIV, которому скоро исполнится 90 лет, живет в Индии с 1959 года – тогда коммунистический Китай занял Тибет, власти которого вместе с духовным лидером покинули регион. Властями КНР Далай-лама рассматривается как "сепаратист, угрожающий единству нации". Особенно Пекин раздражают начавшиеся поиски преемника текущего Далай-ламы, который заявил что, вопреки традициям, новую реинкарнацию божества бодхисаттвы Авалокитешвары, возможно, найдут за пределами Китая.