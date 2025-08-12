Региональное отделение РВИО выдвинуло инициативу по возведению памятника Ивану Грозному в Астрахани

Инициатива по созданию памятника Ивану Грозному была озвучена в ходе заедания Регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Астраханской области.

Совещание проходило под председательством первого заместителя председателя региональной Думы Виталия Гутмана.

Проект было предложено приурочить к знаменательной дате 2026 года – 470-летию вхождения Астраханского края в состав Российского государства.

Члены РВИО в ходе совещания подчеркивали, что правление Ивана Грозного стало эпохой масштабных преобразований, заложивших основы Российской государственности. Проведенные в 40-е – 50-е годы XVI века реформы – административная, экономическая и военная – укрепили страну и создали предпосылки для значительных территориальных приобретений. Военные походы середины XVI века, увенчавшиеся присоединением Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств, кардинально изменили геополитическое положение России.

Присоединение Астраханского ханства в 1556 году рассматривается как ключевое событие в истории региона и Российского государства. Оно обеспечило России выход к Каспийскому морю, открыло новые возможности для торговли со странами Востока, позволило использовать ресурсы края и определило его судьбу в составе Российского государства.

Заместитель директора по науке и экспозициям Астраханского музея-заповедника Андрей Курапов, в частности, отметил, что памятник должен отражать не только роль самого царя, но и подвиг тех, кто участвовал в военных походах и освоении Астраханского края: казаков, стрельцов, дворян, священнослужителей.

Историки предлагают создать масштабную скульптурную композицию в виде фигуры Ивана Грозного в окружении образов представителей сословий.

Астраханское отделение РВИО намерено официально оформить инициативу. Ожидается, что разработка концепции и самого проекта памятника будет вестись при участии экспертов РВИО. Инициаторы также подчеркивают важность общественного обсуждения будущего монумента.