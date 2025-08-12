Умер экс-гендиректор "Уралкалия" и бывший депутат Прикамья Дмитрий Осипов

Умер бывший генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов. Он занимал этот пост в 2013–20 гг.

Под его руководством компания вышла на новый уровень: реализованы крупные проекты по реконструкции и строительству производств, внедрены современные управленческие подходы, усилена научно-исследовательская работа.

Он активно поддерживал образование, здравоохранение и спорт, был отмечен государственными и региональными наградами, избран в Законодательное Собрание Пермского края, сообщает пресс-служба "Уралкалия".

По мнению председателя заксобрания Прикамья Валерия Сухих, которые приводит пресс-служба парламента, Осипов во время работы депутатом III созыва был предан своему профессиональному долгу, заслужил высокий авторитет среди коллег и остался в памяти опытным управленцем.

"Независимо от занимаемых должностей, Дмитрий Васильевич во всех сферах своей деятельности демонстрировал высокую компетентность. В памяти он навсегда останется талантливым руководителем и неравнодушным депутатом, которого отличали трудоспособность и оптимизм", - полагает Сухих.