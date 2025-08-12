Севастопольцам посоветовали не обсуждать отключения мобильного интернета в сети

Севастопольцам и в целом крымчанам посулили более продолжительные ограничения мобильного интернета и настоятельно порекомендовали не обсуждать эти отключения в сети.

"Мы все уже давно привыкли к тому, что во время воздушных тревог и угроз атак ВСУ из соображений безопасности в городе бывают ограничения мобильного интернета и других видов связи. Сейчас в Севастополе, как и на всём Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени", - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он порекомендовал то же, что и другие губернаторы в подобных случаях: запастись наличными, скачать карты и не сердиться на власти.

"Знаю, что в разных отраслях на мобильный интернет завязаны определенные рабочие процессы. Настоятельно прошу вас ни в коем случае не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность! Вы хорошо знаете, что вопросы можно написать в личные сообщения правительства Севастополя, там их не увидят посторонние, а вы сможете получить ответ. Повторю: избегайте обсуждения вопросов связи и безопасности на интернет-площадках", - заявил глава города.